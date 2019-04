Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Gullideckel ausgehoben

Alfhausen (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Unbekannte haben in der Montagnacht in der St.-Antonius-Straße zwei Gullideckel ausgehoben. Ein Deckel lag nicht mehr richtig über einem Schacht und schlug hoch, als ein Auto gegen 23.15 Uhr darüberfuhr. Der Unterboden des Pkw wurde dabei erheblich beschädigt. Die alarmierte Streife der Polizei entdeckte dann wenig später in der gleichen Straße noch einen komplett herausgehobenen Gulllideckel und setzte auch diesen wieder ein. Wer Hinweise zu den Straftätern geben kann, ruft bitte bei der Polizeistation in Alfhausen an. Telefon: 05464-2161.

