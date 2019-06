POL-WES: Kreis Wesel - Polizei zieht Bilanz: Erster Aktionstag "Fahrrad + Pedelec"

Kreispolizeibehörde Wesel

Die Polizei im Kreis Wesel hat an ihrem Aktionstag "Fahrrad und Pedelec" am Montag mehr als 270 Fahrradfahrinnen und Fahrradfahrer im Kreis Wesel kontrolliert. Handy am Ohr und das Fahren auf dem falschen Radweg gehörten mit zu den am häufigsten festgestellten Verstößen.

15 Mal hatten Fahrrad- und Pedale-Fahrer das Handy am Ohr, 24 benutzten Radwege in die jeweils falschen Richtungen. Elf Fahrerinnen und Fahrer sind falsch abgebogen oder haben anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt genommen.

Die Polizei war besonders zufrieden mit dem Zuspruch der Bürger bei den Präventionsangeboten: Neben den flächendeckenden Kontrollen von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr hatte die Polizei an sieben Orten im Kreis auch präventivere Aktionen. Dazu gehörten zum Beispiel Fahrradcodierung an den Wachen in Wesel, Moers und Kamp-Lintfort. Auch der Pedelec-Simulator vor dem Radgeschäft "Buschmann" in Wesel war gut besucht.

Insgesamt haben mehr als 110 Bürgerinnen und Bürger die Präventionsprojekte am Aktionstag besucht. Die Kreispolizeibehörde Wesel wird in den kommenden Monaten öfter solche Tage organisieren. Mit dem Aktionstag "Fahrrad + Pedale" möchte auch die Polizei im Kreis Wesel etwas gegen die steigende Anzahl von Fahrrad- und Pedelecunfällen tun.

