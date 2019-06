Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in einen Einkaufsmarkt

Moers (ots)

Unbekannte Täter sind heute Morgen gegen 02.50 Uhr in einen Einkaufsmarkt an der Römerstraße eingebrochen. Sie hebelten Türen an der Seite des Marktes auf und lösten dadurch einen Alarm aus. Ob sie im Gebäude waren und etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

