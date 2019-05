Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 79-jährige Frau fällt auf Enkeltrick rein

Moers (ots)

Eine 79-jährige Frau aus Moers ist auf den so genannten "Enkeltrick" hereingefallen und hat einem unbekannten Mann eine größere Menge Bargeld übergeben.

Der Täter hatte die Frau gestern gegen 14.00 Uhr angerufen und sich als ihr Sohn ausgegeben. Die Frau glaubte ihn an der Stimme erkannt zu haben. Der "vermeintliche Sohn" sagt der Frau, er sei in Köln bei einer Autoversteigerung und brauche Geld. Da er nicht selbst vorbeikommen könnte, würde der Mitarbeiter eines Notars das Geld abholen. Die 79-Jährige ging daraufhin zu einem Geldinstitut und hob Bargeld von ihrem Sparbuch und vom Girokonto ab.

Gegen 16.00 Uhr übergab die Frau dem angeblichen Mitarbeiter des Notars das Geld, nachdem er ihr das vereinbarte Stichwort "Blume" gesagt hatte. Der Täter verschwand dann mit dem Bargeld zu Fuß in Richtung Rathausallee.

Der Täter ist ein etwa 30 Jahre alter Mann, er hat ein rundes Gesicht, schwarze Haare, eine korpulente Figur und trug eine dunkle Jacke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Die Polizei rät:

Enkeltrick Telefon:

Lassen Sie sich am Telefon keine Namen oder andere Informationen über Angehörige, Freunde oder Bekannte entlocken, zum Beispiel mit der häufig gestellten Frage: "Rate mal, wer Dich anruft?". Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Sie nicht kennen. Wenn Sie einen Anruf mit diesem Ansinnen erhalten, sprechen Sie darüber mit einer Person Ihres Vertrauens oder verständigen Sie sofort die Polizei. Warnen Sie insbesondere ältere Familienmitglieder vor Anrufen mit Geldforderungen. Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

