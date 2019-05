Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Vermisster 15-Jähriger wieder da

Wesel (ots)

Wie bereits am 16.04.2019 berichtet, suchten wir einen 15-jährigen Weseler, der seit dem 09.11.2018 vermisst wurde. Der Junge wurde jetzt wohlbehalten durch die Polizei in Duisburg angetroffen und in Gewahrsam genommen. Er gab an, sich bei verschiedenen Freunden in NRW aufgehalten zu haben.

