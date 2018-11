Ulm (ots) - Die 50-Jährige wollte gegen 9.30 Uhr zu Fuß über die Feldstetter Straße beim Kreisverkehr. Dort fuhr ein 86-Jähriger in Richtung Feldstetten. Der VW-Fahrer stieß mit der Frau zusammen. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Tipp der Polizei:

- Fahren Sie nur mit mäßiger Geschwindigkeit an einen Fußgängerüberweg heran. Halten Sie rechtzeitig an und ermöglichen Sie den Fußgängern das Überqueren des Fußgängerüberweges. Eine besondere Rücksicht ist geboten, wenn Kinder am Fußgängerüberweg warten. - Signalisieren Sie als Fußgänger dem herannähernden Fahrzeuglenker, dass Sie den Fußgängerüberweg nutzen möchten. Am besten auch durch Handzeichen. Stellen Sie Blickkontakt mit dem Fahrer her.

