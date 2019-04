Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Täter beschmierten das "Geleucht"

Moers (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende das "Geleucht" der Halde Rheinpreußen an der Gutenbergstraße mit Graffitis beschmiert. Auf dem Wahrzeichen und rundherum haben sie fünf Schmierereien in schwarzer Farbe aufgetragen. Genauere Bezeichnungen oder Schriftzüge konnten nicht erkannt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell