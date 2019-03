Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Autos aufgebrochen

Alpen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 14.00 Uhr, mindestens vier Autos der Hersteller BMW und Mercedes auf und stahlen Airbags und fest eingebaute Navigationsgeräte. Die Pkw parkten an der Richter-Kellert-Straße, am Mittel- sowie dem Dahlackerweg und an der Straße An den Teichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Xanten entgegen, Tel.: 02801 / 71420.

