Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Rosenmontagszüge

Wesel (ots)

Die drei Karnevalszüge im Stadtgebiet Wesel (Ginderich, Bislich und Stadt Wesel) verliefen weitgehend störungsfrei. Im Rahmen des Rosenmontagzuges in Wesel, an dem mehr als 20 Wagen und 20 Fußgruppen teilnahmen, wurden drei kurzeitig vermisste Kinder ihren Eltern zugeführt und ein Randalierer in Gewahrsam genommen. Trotz der späteren Startzeit und des schlechten Wetters war die Teilnehmerzahl ähnlich wie im letzten Jahr. Beim Karnevalszug in Hamminkeln-Dingden wurden keine Störungen gemeldet. In Neukirchen-Vluyn nahmen geschätzt etwas weniger Närrinnen und Narren als im letzten Jahr an dem Zug teil. Es kam lediglich zu einer Sachbeschädigung. Der Rheinberger Zug verlief nach Einschätzung der Einsatzleitung so ruhig wie schon seit Jahren nicht mehr, obwohl es hier zu einer sexuellen Belästigung und einer Körperverletzung gekommen ist. Eine Änderung der Besucherzahl zu vorangegangenen Zügen wurde nicht festgestellt. In Alpen-Veen wurden zwei Körperverletzungsdelikte und eine Sachbeschädigung angezeigt. Eine Person musste in Gewahrsam genommen. Trotz des Wetters und der Verlegung der Startzeit war das Besucheraufkommen wie in den Vorjahren.

