Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 27-Jähriger überfallen

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Unbekannte schlugen am Samstag gegen 22.10 Uhr einen 27-jährigen Mann aus Neukirchen-Vluyn an der Homberger Straße (Ecke Lotharstraße) nieder. Anschließend stahlen sie ihm seine Geldbörse. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dass er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710.

