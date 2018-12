POL-WES: Wesel - Verkehrskommissariat sucht Eigentümer eines Fahrrads

Foto der Polizei Bild-Infos Download

Wesel (ots) - Am Freitag, dem 23.11.2018, kam es auf dem Auedamm gegen 18.15 Uhr zu einem Unfall. Ein 24-jähriger Weseler befuhr unter dem Einfluss von Drogen den Deichweg parallel zum Auedamm in Richtung Wesel. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 48-jährigen Jogger aus Voerde, der den Deichweg in Gegenrichtung entlang lief.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht am linken Knie. Der Jogger verletzte sich ebenfalls.

Das Verkehrskommissariat, das die Ermittlungen aufnahm, sucht jetzt den Eigentümer des Fahrrades.

Es handelt sich hierbei um ein schwarzes BMX-Rad vom Typ Collektive 1. Der Weseler hatte angegeben, es sich von einem "Sebastian" aus dem Tiergartenviertel geliehen zu haben. Dieser "Sebastian" konnte bisher nicht ermittelt werden, so dass die Herkunft des Rades völlig unklar ist.

Die Polizei fragt nun:

Wem kommt das Rad bekannt vor? Wer weiß, wem es gehört?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell