POL-WES: Wesel - Diebe brachen in Blumengeschäft ein

Wesel (ots) - In der Zeit von Dienstag, 18.15 Uhr, bis Mittwoch, 09.10 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Blumengeschäft an der Blankenburgstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell