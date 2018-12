Alpen (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr, schlugen Unbekannte die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses an der Straße Im Heesfeld ein und drangen so gewaltsam in das Innere des Hauses ein. Sie durchsuchten das Haus und durchwühlten Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten die Täter mit Schmuck und Bargeld unerkannt.

In der Zeit vom Donnerstag, 29.11.2018, 10.00 Uhr, bis Mittwoch, 05.12.2018, 14.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Bernshuck ein und entwendeten Schmuck und bereits eingekaufte Weihnachtsgeschenke. Ein Nachbar, der nach dem Rechten sah, während die Hausbesitzer im Urlaub waren, entdeckte eine offenstehende Tür und informierte die Polizei und die Eigentümer.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

