POL-WES: Moers - Vier leicht verletzte Polizeibeamte nach Ruhestörung

Moers (ots) - Ein 46-jähriger Anwohner der Josefstraße rief am Donnerstag gegen 03.50 Uhr die Polizei. Der Mann wusste sich nicht mehr anders zu helfen, denn sein 51-jähriger Nachbar aus dem ersten Obergeschoss raubte allen durch ohrenbetäubende Musik den Schlaf.

Als eine Polizistin und ihr Kollege an der Örtlichkeit eintrafen, schallte ihnen bereits auf der Straße die laute Musik entgegen.

Trotz mehrfachen Klingeln und Klopfen öffnete der 51-Jährige weder die Haustür, noch stellte er die Musik leiser. Zudem beleidigte und bedrohte der Moerser die Beamten durch ein Küchenfenster, die mittlerweile eine weitere Streifenwagenbesatzung zur Verstärkung hinzugerufen hatten.

Das veranlasste den Querulanten jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Im Gegenteil. Er warf weiterhin mit Beleidigungen um sich, drehte die Musik noch lauter und zeigte den Polizistinnen und Polizisten mehrfach den Mittelfinger.

Kurzerhand forderten die Ordnungshüter einen Schlüsselnotdienst an, der die Wohnungstür des 51-Jährigen öffnete. Die Beamten nahmen den Moerser daraufhin in Gewahrsam; er musste die restliche Zeit der Nacht und den Vormittag in der Zelle verbringen.

Resultat des Einsatzes: Zwei Polizistinnen und zwei Polizisten, die sich bei der Ingewahrsamnahme leicht verletzten.

Die Kriminalpolizei übernahm heute Morgen die Ermittlungen. Den 51-jährigen Moerser erwartet jetzt unter anderem ein Strafverfahren wegen Widerstand.

