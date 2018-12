POL-WES: Wesel - 64-jähriger Unfallflüchtiger dank Zeugenaussagen ermittelt

Wesel (ots) - Ein 14-jähriger Schüler aus Wesel befuhr am Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad die B58 (Schermbecker Landstraße) von der Friedrich-Ebert-Brücke kommend in Richtung der Kreuzung B58/Kaiserring. Hier beabsichtigte er geradeaus den Kreuzungsbereich zu überqueren. Dabei wurde er von einem 64-jährigen Taxifahrer aus Wesel angefahren, der in gleicher Richtung fuhr und im Kreuzungsbereich nach rechts abbiegen wollte. Der Schüler wurde leicht verletzt und begab sich mit seiner Mutter selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Taxifahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte er ermittelt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt.

