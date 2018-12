POL-WES: Moers - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Moers (ots) - Am Mittwoch, den 05.12.2018, gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der Venloer Straße / Parsickstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Pkw-Fahrerin aus Moers befuhr die Parsickstraße in Fahrtrichtung Venloer Straße und beabsichtigte diese geradeaus in Fahrtrichtung Steinbrückenstraße zu überqueren. Hierbei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtige 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Kerken, die die Venloer Straße aus Richtung Krefelder Straße in Fahrtrichtung Hülsdonker Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 80-Jährige schwer und die 43-Jährige leicht verletzt. Es besteht für die 80-jährige Pkw-Fahrerin jedoch keine Lebensgefahr. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Pkw, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Für Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Venloer Straße in Fahrtrichtung Neukirchen-Vluyn für circa eine Stunde gesperrt.

