Voerde (ots) - Zwischen zwei Häusern an der Straße Am Biesen befindet sich ein Trampelpfad. Dieser führt am Ende zu einem Gartengrundstück, vor dessen Zaun ein sieben Jahre alter Pflaumenbaum stand. Genauer gesagt: Bis 17.45 Uhr, denn da entdeckte der Gartenbesitzer nur noch den abgesägten Stamm.

Eine echte Nachmittagsnebelaktion, denn um 17.00 Uhr hatte sich der Baum am gestrigen Barbaratag noch seiner Gesundheit erfreut. Jetzt lagen nur noch die Überreste vor dem Zaun. Allerdings ohne Zweige.

Nun, laut Volksglauben sollen abgeschnittene Äste eines Obstbaumes, die dann am Heiligen Abend blühen, im kommenden Jahr Glück bringen.

Ob die Fällaktion dem Pflaumenbaumvernichter Glück bringt?

Vermutlich nicht, wenn sich Zeugen finden, die Hinweise an die Polizeiwache Voerde, Tel. 02858 / 91810-0, geben können.

