POL-WES: Hamminkeln - Polizei sucht unfallflüchtigen Autofahrer

Hamminkeln (ots) - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Donnerstag einen Unfall in Hamminkeln verursacht hat und dann einfach weitergefahren ist.

Ein 52-jähriger Bocholter hatte am 03.05.2018 seinen blauen Citroen nachmittags gegen 16.30 Uhr an der Straße am "Hasselmannsfeld" abgestellt. Als der Mann gegen 20.00 Uhr zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er vorne links an dem Wagen einen Schaden: Die Stoßstange und der Kotflügel waren beschädigt. Auch am Spiegel konnten die Polizei Abschürfspuren feststellen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

