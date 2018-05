POL-WES: Rheinberg - Unbekannte brachen in Bäckerei ein

Rheinberg (ots) - Die Polizei sucht unbekannte Täter, die heute Nacht in eine Bäckerei an der Römerstraße in Rheinberg eingebrochen sind.

Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie durchsuchten in den hinteren Räumen auch einen Schreibtisch. Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Ein Fahrer, der Ware für die Bäckerei anliefern wollte, hatte den Einbruch am Morgen gegen 04.30 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

