POL-WES: Rheinberg-Orsoy - Bürgersprechstunde

Rheinberg (ots) - Am Dienstag, 08.05.2018, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr, steht der Bezirksdienstbeamte, Polizeihauptkommissar Rolf Proest, interessierten Bürgerinnen und Bürgern im alten Rathaus an der Kuhstraße 1 - 3, als Ansprechpartner zur Verfügung.

