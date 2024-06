Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verletzte Radfahrende bei Verkehrsunfällen

Kreis Viersen (ots)

Wieder einmal musste die Polizei Viersen am gestrigen Donnerstag zu mehreren Verkehrsunfällen mit verletzten Personen fahren. Bei drei Unfällen waren Radfahrende beteiligt. Um 7:15 Uhr wurde ein 54-jähriger Radfahrer aus Brüggen verletzt. Dieser war im Kreisverkehr Hochstraße und Hagenkreuzweg in Brüggen mit seinem Herrenrad unterwegs. Ein 70-jähriger Autofahrer aus Nettetal nahm ihm beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt und touchierte ihn. Der Radfahrer stürzte und zog sich so die Verletzungen zu.

Einen zweiten Unfall nahm ein Einsatzteam um 10:30 Uhr auf der Lorenz-Schmitz-Straße in Anrath auf. Dort war eine 43-jährige Willicherin mit einem Fahrrad auf einem Weg hinter der Schule unterwegs. Von diesem wollte sie auf die Lorenz-Schmitz-Straße abbiegen, sah jedoch eine heranfahrende Autofahrerin. Sie bremste stark ab und verlor dabei die Kontrolle über das Zweirad. Sie fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Eine Kollision mit dem Auto gab es nicht.

Einen letzten Unfall unter Beteiligung eines Radfahrenden nahm die Polizei in Grefrath auf. Der 52-jährige Fahrer eines Lieferwagens fuhr aus einem Teilstück der Hauptstraße und beabsichtigte wieder auf die Hauptstraße abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 15-jährigen Radfahrer, der auf dem Fuß- und Radweg in Richtung der b509 unterwegs war. Der Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. In allen Fällen ermittelt das Verkehrskommissariat. /cb (454)

