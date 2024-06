Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei Viersen ermittelt nach Verkehrsunfällen - Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Am Sonntag nahm die Polizei Viersen unter anderem zwei Verkehrsunfälle mit jeweils schwer verletzten Personen auf. Um halb 10 am Morgen informierten die Unfallbeteiligten die Polizei darüber, dass es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern kam. Beide (57 und 56 Jahre, aus Brüggen) waren auf dem Deichweg in Richtung Westring unterwegs und bog auf diesen ab, um weiter auf dem dortigen Geh- und Radweg zu fahren. Hierbei stießen die beiden Vorderräder der zusammen. In der Folge stürzten die Radfahrer auf den Boden. Der 56-jähriger Pedelecfahrer verletzt sich schwer, während der 57-Jährige leicht verletzt wurde.

Einen zweiten Unfall mit einem Schwerverletzten nahmen Kolleginnen und Kollegen auf der Renneperstraße in Amern gegen 18:15 Uhr auf. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Mönchengladbach fuhr auf der Renneperstraße auf den Kreuzungsbereich der Waldnieler Straße zu. Dort fuhr sie geradeaus in Richtung Eicken. Dabei nahm sie dem von links kommenden 20-jährigen Schwalmtaler die Vorfahrt, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der 20-Jähriger wurde hierbei leicht verletzt, die Unfallverursacherin hingegen schwer. Beide wurden durch Rettungsteams in ein Krankenhaus gebracht. Bereich der Kreuzung waren für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt . Haben Sie einen der Unfälle beobachtet und können weitere Hinweise geben? Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (407)

