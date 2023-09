Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Neue Öffnungszeiten beim Bezirksdienst

Grefrath (ots)

Bisher fanden Grefratherinnen und Grefrather gefühlt seit immer Dienstags zwischen 10 und 12 Uhr und Donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr die Tür des Bezirksdienstes am Deversdonk offen. Ab dem 1. November passen wir unsere Öffnungszeiten in Grefrath an. Denn wir wollen am Markttag, der an jedem Donnerstagvormittag stattfindet, ansprechbar sein. Unsere neuen Öffnungszeiten sind ab dem 1.11. also: Am Dienstag von 17-19 Uhr und am Donnerstag von 10-12 Uhr. /wg (954)

