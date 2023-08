Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rollerfahrer flüchtet verletzt nach Zusammenstoß mit PKW

Willich (ots)

Am späten Samstagabend kam es auf der Bahnstraße in Willich zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad, welches offensichtlich die Bahnstraße queren wollte. Auf dem Kleinkraftrad befanden sich ein bislang unbekannter Fahrer, sowie sein 15-jähriger Sozius. Beide Personen fielen nach der Kollision mit dem PKW einer 24-jährigen Willicherin zu Boden. Hierbei wurden beide Personen offensichtlich leicht verletzt, was sie jedoch nicht daran hinderte, einen Fluchtversuch zu Fuß zu unternehmen. Dieser gelang zumindest dem Sozius nicht. Er konnte durch Zeugen festgehalten werden, während der Fahrer humpelnd davon lief. Ein Grund hierfür wurde im Verlauf der Unfallaufnahme ersichtlich: Der Roller war nicht versichert, es waren falsche Kennzeichen angebracht und die Eigentumsverhältnisse sind unklar. Daher wurde der Roller sichergestellt und der minderjährige Sozius nach ambulanter Behandlung an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zum Unfallfahrer dauern an. Dieser wird sich mit einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Versicherungsschutz, sowie möglicherweise weiteren Delikten konfrontiert sehen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder zu dem flüchtigen Fahrer geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (792)

