Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Tageswohnungseinbruch - Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es zwischen 12.40 Uhr und 16.20 Uhr zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus auf der Niedieckstraße in Nettetal-Lobberich. Der dort wohnende 20-jährige Nettetaler stellte bei seiner Rückkehr fest, dass seine Wohnungstüre offen stand. An der Türe konnten Hebelmarke festgestellt werden. Außerdem wurde das Schießblech vollständig aus der Türe gebrochen. Nach jetzigem Ermittlungsstand entwendeten unbekannte Täter eine Armbanduhr und Bargeld. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162-377-0. /AM (589)

