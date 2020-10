Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Beifahrer verstirb bei Verkehrsunfall

Nettetal-Lobberich (ots)

Ein 20jähriger Beifahrer verstirbt noch an der Unfallstelle.

Gegen 04:45 h befuhr ein 18jähriger aus Brüggen mit seinem PKW die B 509 aus Richtung Dyck kommend in Richtung Hinsbeck. In Höhe der Einmündung Bocholt gerät er aus bisher nicht geklärter Ursache zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und prallt anschließend frontal gegen einen Baum. Er selber wird schwer verletzt und muss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 20jährige Beifahrer aus Hinsbeck, der auf dem Rücksitz saß, verletzte sich hingegen so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb./mikö (898)

