Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

200527-Schwalmtal: Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich leicht Eine 69-jährige Pedelecfahrerin aus Mönchengladbach ist beim Sturz mit ihrem Pedelec leicht verletzt worden. Die Radfahrerin war am Dienstag um 14:40 Uhr auf der Ungerather Straße unterwe (ots)

Eine 69-jährige Pedelecfahrerin aus Mönchengladbach ist beim Sturz mit ihrem Pedelec leicht verletzt worden. Die Radfahrerin war am Dienstag um 14:40 Uhr auf der Ungerather Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben wollte sie einem hinter ihr fahrenden Lkw Platz machen und wich in eine Parkbucht aus. Hierbei blieb sie an der Fahrbahnkante hängen und stürzte./ah (450)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell