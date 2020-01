Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Raub durch falsche Paketboten im Fernsehen: Kripo hofft auf Mithilfe der Zuschauer von Aktenzeichen XY

Kempen: (ots)

Mit Hilfe der Fernsehzuschauer wollen die Ermittler des KK 2 einen schweren Raub aufklären, bei dem im Mai 2019 falsche Paketboten eine Frau in ihrem Einfamilienhaus in Kempen überfallen und ausgeraubt haben. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon.

Das ZDF wird am Mittwoch 15. Januar 2020 diese Tat in einem Filmbeitrag ausstrahlen. KHK Roland Steffen vom Kriminalkommissariat 2 der Viersener Kripo wird als Studiogast um Hinweise bitten. Die Tat geschah am Mittwoch 8. Mai gegen 10:00 Uhr auf dem Alter Prozessionsweg in Kempen. In unserer Pressemeldung 542 hatten wir am 8.5. darüber berichtet. Leider haben die Ermittlungen bis heute nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt. Neue Hinweise erhoffen sich die Ermittler nun von der Fernsehsendung. Vielleicht mag auch die mittlerweile ausgesetzte Belohnung für weitere Hinweise sorgen. Die Kripo Viersen hat mit Beginn der Fernsehausstrahlung ein Hinweistelefon geschaltet. Die Ermittler erreichen Sie am 15.01.2020 bis Mitternacht unter der Rufnummer 02162/377-3215.

Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle oder die Kriminalpolizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (16)

