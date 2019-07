Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Brand in Lagerhalle- Akkus dürften sich selber entzündet haben

Willich: (ots)

Am Sonntag gegen 06:30 Uhr brannte eine Lagerhalle in Willich auf der Linsellestraße. In der Halle waren E-Scooter gelagert. Die Brandermittler des KK 1 gehen davon aus, dass das Feuer durch eine Selbstentzündung der Lithium-Ionen Batterien entstanden ist. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat haben sich nicht ergeben./ah (906)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell