Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrer leicht verletzt

Viersen (ots)

13jähriger Radfahrer wird bei Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt.

Gegen 16:29 Uhr befuhr ein 57jähriger Autofahrer aus Viersen die Hohlstraße in Richtung Körnerstraße und wollte an der Kreuzung Hohlstraße/Am Kloster nach rechts in die Straße Am Kloster abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung fahrenden 13jährigen Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war. Der Junge verletzte sich zum Glück nur leicht./mikö

