Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche in Wohnungen

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Sonntag kam es gleich zu zwei Wohnungseinbrüchen in Nettetal-Lobberich. In der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 00.30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter an die Rückseite eines Einfamilienhauses auf der Straße Sassenfeld. Sie benutzen Mülltonen als Steighilfe, kletterten auf das Garagendach und anschließend auf das Dach des Wintergartens. Sie hebelten an mehreren Fenstern. Ein Fenster gab nach und sie stiegen ein. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Gegen 23.30 Uhr hörte die Wohnungsinhaberin der Obergeschoßwohnung eines Zweifamilienhauses auf der Wevelinghover Straße verdächtige Geräusche aus der Wohnung unter ihr und vermutete einen Einbruch. Als die alarmierte Polizei eintraf, waren die Täter bereits unerkannt geflüchtet. Durch ein aufgehebeltes Fenster waren sie in die Wohnung gelangt und haben die Räumlichkeiten durchsucht. Auch hier steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (676)

