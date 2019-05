Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am heutigen Mittwoch, 22.05. , befuhr ein 60-jähriger aus Willich mit seinem PKW die Krefelder Straße in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Bushaltestelle an der Ecke Biwak fuhr er einem dreijährigen Mädchen, welches in Begleitung eines Erziehungsberechtigten war, leicht über den Fuss. Das Kind , welches wohl sehr nahe an der Straße gegangen war , wurde dabei leicht verletzt. /kj (599)

