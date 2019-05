Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Zwei versuchte Geschäftseinbrüche

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 21.05.2019, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 22.05.2019, 06:00 Uhr, versuchten unbekannte Personen, in den Supermarkt Real, Höhenhöfe, in Tönisvorst einzubrechen. Hierbei beschädigten die Täter die Glasscheibe des Eingangs zur Metzgerei. Im ähnlichen Zeitraum, nämlich zwischen 23:30 und 09:25 Uhr, versuchten unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln einer elektrischen Schiebetür, in das Sportgeschäft Intersport, ebenfalls auf der Straße Höhenhöfe in Tönisvorst einzubrechen. In beiden Fällen gelangten die Täter nichts ins Objekt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Viersen unter 02162/377-0 oder per Mail an poststelle.viersen@polizei.nrw.de . /BJ (598)

Kreispolizeibehörde Viersen



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen