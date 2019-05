Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ansprechen von Kindern im Bereich Mosterzstraße

Viersen-Süchteln (ots)

Am heutigen Freitag gegen 15.25 Uhr meldet sich eine Zeugin, die an der Grundschule an der Mosterzstraße von zwei Schulkindern um Hilfe gebeten wurde. Die Kinder hatten der Zeugin erzählt, dass ein Mann versucht hätte, sie in ein Auto zu ziehen, sie seien aber dann beide weggelaufen. Die Kinder waren auch in der Lage, das Auto mit einem Teilkennzeichen zu beschreiben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde durch ein Zivilfahrzeug der Bundespolizei, welches sich in die Fahndung mit eingeschaltet hatte, ein entsprechendes Fahrzeug im Bereich der Grefrather Straße angehalten und überprüft.

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde zunächst zur weiteren Sachverhaltsabklärung der PW Viersen zugeführt. Zwischenzeitlich hatte sich auf der Leitstelle Viersen die Mutter eines weiteren Schulkindes gemeldet, die einen gleichgelagerten Sachverhalt schilderte, der sich bereits heute Morgen ereignet haben soll, wobei die Fahrzeugbeschreibung übereinstimmte.

Aufgrund der Anzahl der anzuhörenden Zeugen sowie weiteren Ermittlungen dauert die Arbeit der Kriminalwache mit Sicherheit noch bis mindestens in die späten Abendstunden an. Sobald weitere gesicherte Erkenntnisse vorliegen , wird entsprechend nachberichtet. /kj (582)

