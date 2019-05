Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Einbrüche im Gewerbegebiet Brüggen-Bracht

Brüggen-Bracht (ots)

Im Laufe der Nacht vom 16. Mai auf den 17. Mai 2019 haben Einbrecher ihr Unwesen in einem Gewerbegebiet in Brüggen-Bracht getrieben. Es kam zu insgesamt sechs Einbrüchen bzw. Einbruchversuchen. Die Tatorte lagen alle im Bereich der Solferinostraße, Holtweg und Franziskusstraße. Neben einer Garage auf der Franziskusstraße handelte es sich bei den anderen Objekten um verschiedene Gewerbebetriebe. Wer Hinweis auf verdächtige Personen in diesem Bereich zur Tatzeit geben kann, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei in Viersen unter 02162/377-0 in Verbindung. /fd (581)

