Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Schaag (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 18.30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das Gartentor zum Grundstück eines Einfamilienhauses auf dem Buchenweg in Nettetal-Schaag auf. Sie gelangten durch den Garten an die Rückseite des Hauses und hebelten ein Kellerfenster auf. Durch den Keller erreichten sie über eine Treppe die Garage und von dort den Wintergarten. Hier schlugen sie eine Scheibe ein und durchsuchten im Haus sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck, Bargeld und eine Münz- und Uhrensammlung gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (579)

