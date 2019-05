Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in freistehendes, unbewohntes Einfamilienhaus

Viersen (ots)

In der Zeit vom 07.05.2019, 13:00 Uhr bis 10.05.2019, 16:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt in ein unbewohntes Einfamilienhaus auf dem Ummertalweg, das zurzeit saniert wird, indem sie ein rückwärtiges Fenster einschlugen. Entwendet wurden ein Hochdruckreiniger und diverse Wasser- und Heizungsrohre. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770.

