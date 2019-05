Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Autofahrer bei fährt gegen Baum und wird schwer verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 23.40 Uhr, fuhr ein 21-Jahre alter Autofahrer aus Kempen auf der Grefrather Straße aus Hinsbeck in Richtung Grefrath. Nachdem er ein Auto überholt hatte, kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kippte auf die Seite. Der Kempener wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. /wg (517)

