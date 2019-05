Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Junger Mann zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht zum 01.05.2019, etwa zwischen 02.00 und 03.50 Uhr, wurde ein 24-jähriger Mann aus Viersen in der Dülkener Innenstadt schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Venloer Straße / Lange Straße. Der Viersener geriet dabei möglicherweise vor einem Lokal auf dem Hühnermarkt in Dülken in Streit mit mehreren bisher unbekannten Personen. Im Verlauf des Streites kam es dann zu der Körperverletzung, bei der der 24-Jährige schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen können. Hinweise erbitten die Ermittler über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (516)

