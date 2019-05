Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Einbruch in Schulzentrum

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 14.00 und 00.00 Uhr, beschädigten Unbekannte nach ersten Feststellungen zunächst mehrere Scheiben und eine Glastür des Schulzentrums an der Corneliusstraße in St. Tönis. Anschließend verschafften sie sich Zugang zum Schuldgebäude und betraten mehrere Räume. Die eingesetzten Polizeikräfte durchsuchten das Gebäude mit Unterstützung eines Polizeihundes. Die Einbrecher hatten das Gebäude bereits verlassen. Noch steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Mögliche Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo unter der 02162/377-0. /wg (513)

