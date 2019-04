Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Autofahrer übersieht Radler- leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Leicht verletzt wurde ein 58-jähriuger Radfahrer aus Nettetal bei der Kollision mit einem Auto am Sonntag um 15:05 Uhr auf der Van-Alpen-Straße. Der Radler befuhr die Jahnstraße in Richtung Kirchplatz und wollte vorfahrtberechtigt die einmündende Van-Alpen-Straße überqueren. Ein 69-jähriger Autofahrer aus Nettetal war auf der Van-Alpen-Straße in Richtung Grenzwaldstraße unterwegs. Er gab an, angehalten zu haben, um den Verkehr auf der Jahnstraße passieren zu lassen. Den Radfahrer habe er beim Anfahren nicht gesehen und habe diesen touchiert./ah(446)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell