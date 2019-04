Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich/Anrath: Drei Fahrzeug-Aufbrüche - Diebe stehlen Werkzeug

Willich/Anrath (ots)

Am Wochenende brachen Unbekannte in Willich und Anrath insgesamt drei Fahrzeuge auf. In Anrath schlugen die Täter die Heckscheibe eines Pkw auf dem Mertensweg ein. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen aber nichts. Auf dem Reiherweg brachen Unbekannte einen Mercedes-Sprinter auf und stahlen mehrere Werkzeuge im Wert von einigen 100 Euro aus dem Laderaum. In Willich brachen Unbekannte auf der Martin-Rieffert-Straße einen Citroen Jumper auf und stahlen Werkzeugmaschinen im Wert von einigen 1000 Euro. Hinweise auf Tatverdächtige in allen Fällen erbittet die Kriminalpolizei in Kempen unter der Nummer 02162/377-0. /wg (443)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell