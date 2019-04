Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Nettetal-Breyell (ots)

Am 06.04.2019, gegen 12:10 Uhr fuhr ein 25-jähriger Nettetaler Pkw-Fahrer von der Autobahn 61 ab und bog an der Dülkener Straße nach links ab. Dabei übersah er den von rechts kommenden 60-jährigen Fahrradfahrer, der aus Breyell kommend in Richtung Berger Feld unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den der Fahrradfahrer zu Fall kam und diverse Schürfwunden davontrug. Er wurde zwecks weiterer Untersuchungen durch den Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

