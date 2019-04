Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Wekeln: Grauer Land Cruiser gestohlen

Willich-Wekeln (ots)

In der Nacht zu Freitag stahlen Unbekannte auf der Straße 'Zum Haus Hülsdonk' in Wekeln einen grauen Toyota Land Cruiser. Das Fahrzeug stand auf der Straße und hat das Kennzeichen D-HL 2371. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges oder auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Kempen über die zentrale Rufnummer 02162/377-0. /wg (411)

