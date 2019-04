Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis: (ots)

Schwer verletzt musste ein 40-jähriger Autofahrer aus Krefeld ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr der Mann am Freitag gegen 4:10 Uhr die Düsseldorfer Straße in Richtung St. Tönis. Am Kreisverkehr K22/L 362 fuhr er offenbar ungebremst auf den Kreisverkehr. Das Fahrzeug überschlug sich, riss ein Verkehrszeichen heraus und blieb auf dem Dach liegen. Da der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen die Einsatzkräfte eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher./ah (409)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell