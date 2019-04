Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Kontrollen für mehr Radfahrsicherheit - Bilanz

Kreis Viersen (ots)

In der letzten Woche und am heutigen Tag kontrollierte die Polizei in mehreren Kommunen im Kreis Viersen Auto- und Radfahrer. Bei den Kontrollen hatten die Einsatzkräfte auch das falsche Verhalten von Radfahrern im Blick. Die falsche Benutzung des Radweges, aber auch Vorfahrtsverstöße und Fehler beim Abbiegen sind einige Ursachen für Unfälle mit Radfahrern. Ziel der Kontrollen ist es, die Anzahl von Radfahrunfällen im Kreis Viersen weiter zu senken. An drei Kontrolltagen ahndeten die Einsatzkräfte 63 Verstöße von Radfahrern und über 90 Verstöße von Autofahrern, unter anderem Gurtverstöße, Nicht-beachten von Stoppschildern, Handyverstöße und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Eine 58-jähruge Autofahrerin hielten die Einsatzkräfte an, weil sie in einer 30-er Zone in Dülken mit 67 km/h unterwegs war. Neben einem Bußgeld droht ihr ein einmonatiges Fahrverbot. In Willich musste ein 37-jähriger Autofahrer aus Duisburg zur Blutprobe, weil er Drogen konsumiert hatte. /wg (408)

