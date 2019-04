Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Pkw aufgebrochen

Viersen (ots)

In der Zeit vom 05.04.2019, 23:30 Uhr bis 06.04.2019, 10:00 Uhr, wurden auf dem unbefestigten Parkplatz An der Josefskirche und auf der Straße Rötsch durch bislang unbekannte Täter mehrere Pkw aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchwühlt. Es wurden Sonnenbrillen, Pfandflaschen und andere Gegenstände entwendet. Am Tatort wurden durch die aufnehmenden Beamten Blutspuren festgestellt und gesichert. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Daniela Maas

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: Daniela.Maas@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell