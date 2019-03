Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Lkw-Fahrer achtet beim Abbiegen nicht auf Pkw - Autofahrerin wird schwer verletzt

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags, gegen 03.50 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Kempener Außenring aus Richtung Grefrath und bog mit seinem Sattelzug nach links in die St.-Huberter-Straße ab. Dabei achtete er nicht auch einen entgegenkommenden Pkw. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die 60-jährige Autofahrerin aus Straelen wurde bei der Kollision verletzt. Zur stationären Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (353)

