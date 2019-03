Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Beim Abbiegen Auto übersehen - zwei verletzte Menschen

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Mittwoch, gegen 11.00 Uhr, fuhr ein 83-jähriger Autofahrer aus Dülken auf der Süchtelner Straße in Vorst und bog in die Eichenstraße ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 26-jährigen Viersener geführt wurde. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Zum Glück wurden der 83-Jährige und seine Beifahrerin nur leicht verletzt. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden. /wg (351)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell