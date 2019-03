Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vermisstensuche: 83-jähriger Süchtelner verschwunden

Viersen-Süchteln (ots)

Die Polizei sucht nach einem 83-jährigen Mann aus Süchteln. Der Senior hatte am frühen Freitagmorgen letzter Woche (1. März) ein Krankenhaus in Neuss gegen ärztlichen Rat verlassen. Eine Tochter hat ihn als vermisst gemeldet, weil ein gewohnt regelmäßiger Telefonkontakt nicht zustande kam. An seiner Wohnanschrift in Süchteln konnte er nicht angetroffen werden und ist auch von Nachbarn nach dem Krankenhausaufenthalt nicht mehr gesehen worden. Der 83-Jährige ist etwa 1,80 Meter groß, hat weiß-graue lichte Haare und blaue Augen. Er ist Brillenträger. Informationen zur Bekleidung liegen nicht vor. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 mit der Polizei in Viersen in Verbindung zu setzen. Ein Foto des Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/viersen-vermisste /hei (297)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Klaus Junker

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell